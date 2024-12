S obzirom na to da je potencijalno lansiranje iPhone 18 još dve godine udaljeno, Apple planovi bi se do tada mogli promeniti. Ako sve bude išlo prema očekivanjima, kompanija će verovatno najaviti ovu seriju na posebnom medijskom događaju u septembru 2026. godine. Do tada, ostaje neizvesno da li će povećanje cene za iPhone 18 Pro biti sigurno, ali je prema trenutnom stanju stvari, svakako izvesno.