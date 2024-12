„Štaviše, korisnici nisu dobili dovoljno informacija kada su pitali Netflix koje podatke kompanija prikuplja o njima“, rekao je DPA, dodajući da to predstavlja kršenje evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Austrijska neprofitna organizacija za zaštitu privatnosti None of Your Business (NOYB), koja je podnela žalbu protiv Netflixa u januaru 2019, rekla je da je zadovoljna odlukom DPA, ali uz napomenu da je bilo potrebno skoro pet godina da je dobije.