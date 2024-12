Godinama su naslovi poput The Last of Us, Red Dead Redemption 2 i Spider-Man 2 pomerali granice vizuelnog spektakla. Razvijanje grafičkih detalja, poput refleksije svetlosti na zgradama Njujorka u Spider-Man 2, ili precizno prikazanih povreda na telu Eli u The Last of Us: Part II, dolazi uz ogromnu cenu. Primer za to je Spider-Man 2, čiji je razvoj koštao čak 300 miliona dolara – tri puta više od njegovog prethodnika.