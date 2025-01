To je problem koji se obično rešava resetovanjem uređaja na fabrička podešavanja, pa onda sve ispočetka... ali postoji i nešto suptilniji način da to uradi. On podrazumeva isključivanje animacija u podešavanjima operativnog sistema Android, čime se značajno oslobađaju resursi telefona i bitno poboljšavaju njegove performanse.