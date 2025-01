Zamislite da ustanete u toku noći da popijete čašu vode, i da iz mraka neko počne da viče na vas. To bi u najmanju ruku bilo neprijatno, ali baš bi se to moglo dogoditi vlasnicima robot usisivača, kojima hakeri mogu da narede da se od kućnih pomoćnika pretvore u nešto zastrašujuće. I to nije sve - hakeri bi takođe mogli daljinski kontrolisati robota i pristupiti njegovoj kameri.