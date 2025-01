U procurelom mejlu direktora kompanije govori se o "značajnom lansiranju pametnog telefona" u prvom kvartalu ove godine, "revolucionarnim inovacijama" i prvom Nothing telefonu sa AI funkcijama

Još od prvog pojavljiva pre tri godine, Nothing Phone svojim pametnim telefonima ne prestaje da privlači pažnju širom sveta, čak i tamo gde nije zvanično dostupan. Brojne fanove dosadašnji modeli su stekli, pre svega, atraktivnim i neobičnim dizajnom sa karakterističnim LED svetlima na poleđini.

Foto: Youtube Prinscreen

Iako je reč o uređajima srednje klase, oni su korisnicima doneli i neke naprednije karakteristike, kao i kvalitetnu izradu – i sve to po povoljnijim cenama od konkurencije.

Izgleda, međutim, da to više neće ostati tako, pošto će sledeći Nothing Phone (3) biti prvi flagship telefon brenda. To potvrđuje procureli imejl koga objavio je poznati tech dojavljivač Evan Blas.

U mejlu koji potiče od samog izvršnog direktora kompanije Nothing Karla Peija govori se o "značajnom lansiranju pametnog telefona" u prvom kvartalu ove godine. Novi uređaj će, prema Peiju, budućim korisnicima ponuditi "revolucionarne inovacije korisničkog interfejsa" i biće prvi telefon brenda sa AI funkcijama.

Pei je takođe potvrdio i da će Nothing proširiti svoje timove za razvoj hardvera i softvera za kamere, i to za 50 odsto. To znači da će kompanija uložiti duplo više truda na optimizaciji softvera i kamera, za sadašnje i buduće modele telefona.

