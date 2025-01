Vrhovni sud SAD potvrdio je zakon koji bi u nedelju, 19. januara, mogao da dovede do potpune zabrane TikToka zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost. Zabrana TikToka u Americi stupiće na snagu u nedelju osim ako kineska matična kompanija Bajtdens ne proda aplikaciju. To je jedina mogućnost za nastavak rada aplikacije u SAD.

Nedugo nakon odluke Vrhovnog suda mladi Amerikanci počeli su da se javljaju na TikToku. Njihov stav je jasan - ne žele da TikTok prestane s radom u Americi. Mnogima je to izvor zabave, ali deo korisnika zarađuje preko aplikacije, što znači da će ovom odlukom ostati bez dela prihoda.

"Nikad ovo neću da oprostim vladi SAD. Nikad vam više neću verovati jer ste samo tako oduzeli prihode milionima ljudi. Ko to radi? Znam da je glupo da plačem na internetu zbog ove aplikacije, ali ovo je bila moja zajednica godinama. Pomogla mi je u mnogim teškim životnim trenucima - pandemija, otkaz na poslu, razvod" , rekla je kroz suze te naglasila da je uložila puno vremena u kreiranje sadržaja za TikTok.

"Stvarno sam se trudila. Ovo mi je izvor prihoda zadnje tri godine. Nisam bogata, ali mi je stvarno pomoglo. Mogla sam da se oslonim na to. Tužna sam što sve to gubim. Zabrinuta sam šta će biti s mojim finansijama. Znam da ću se snaći, ali je glupo što to sad moram", dodala je.