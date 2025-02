Nothingje zvanično potvrdio da će Nothing Phone (3a) biti predstavljen 4. marta na Mobile World Congressu (MWC) 2025. Međutim, dodatno su istakli da stiže Phone (3a) Series, što sugeriše da kompanija ne lansira samo jedan već najmanje dva modela. Time su dodatno ojačane glasine da su u pripremi verovatno Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro, iako neki izvori spominju i moguću Plus varijantu.