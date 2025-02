Ilon Mask je najbogatiji čovek na svetu, sudeći prema Forbsovoj listi. Naime, sa procenjenom neto vrednošću od 436 milijardi dolara na dan 22. januara 2025, prema Blumbergovom indeksu milijardera, i 426 milijardi dolara prema Forbsu, prvenstveno iz njegovih vlasničkih udela u Tesla, Inc. i SpaceKs on je suvereni nosilac prvog mesta. Podrška Donaldu Trampu u kampanji vinula ga je u zvezde nakon što je on osvojio novi predsednički mandat. Međutim, dok niže poslovne uspehe, u ljubavi je tokom života imao znatno manje sreće. Što mnoge i ne čudi.