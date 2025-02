- Ne bih rekao da je tako, na osnovu onoga što čujem od drugih ljudi, njihovo korisničko iskustvo nije onoliko zadovoljavajuće u odnosu na ona koja ima većina ljudi koji koriste "ChatGPT" ili "Gemini". Mislim da je "DeepSeek" potpuno prevrnuo naglavačke naša očekivanja kada je u pitanju ova tehnologija i to koliko je novca potrebno za njen razvoj. Svakako je prevrnuo naglavačke finansijsku vrednost koju su određene američke kompanije bile u stanju da stvore svojim ulaganjima i zahvaljujući akcijama. Sigurno je da su one prošle nedelje pretrpele udarac. To je nešto što menja pravila igre, kada bi to bilo samo na osnovu resursa potrebnih za razvoj novih oruđa koja se tiču veštačke inteligencije, ali ne mislim da se to oruđe, barem na osnovu onoga što čujem, može nadmetati sa svim onim primenama za koje se koristi "ChatGPT". Čujem da je "DeepSeek" bolji kada su u pitanju određeni tehnički aspekti poput kompjuterskog programiranja i izrade sajtova, ali mislim da to pre svega znači da će biti veće gužve kada su u pitanju granice do kojih može da dođe veštačka inteligencija i da to neće svesti samo na dominaciju nekoliko američkih kompanija.