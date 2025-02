Mark Zakerberg, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, često je viđen sa Samsung Galaxy S23 Ultra 2023. godine. Moguće je da sada koristi noviji S24 ultra (ili sada već 25) ali je jasno da osnivač Facebook-a preferira Samsung-ov flagship umesto bilo čega što Apple nudi. Za razliku od Gejtsa, Mark preferira tradicionalniji oblik telefona sa ugrađenim stilusom. Ali, s obzirom na to da je Galaxy S23 Ultra vrhunski model Android flagship-a, verovatno je jednostavno želeo najbolji telefon, a da nije Apple.

Osnivač i izvršni direktor Amazon-a, vredan 190,7 milijardi dolara, nije otvoren po pitanju toga koji telefon koristi. Nepouzdani izvori tvrde da koristi Google Pixel ili Samsung Galaxy telefon, ali to je pod znakom pitanja. Znamo da je Bezos koristio Iphone 2020. godine, koji je hakovan putem WhatsApp-a. To ga je verovatno nateralo da pređe na Android, ali je verovatno izabrao neku bezbedniju verziju Android-a.

Elon Musk, izvršni direktor Tesla-e i SpaceX-a, viđen je sa iPhone-ima i Samsung Galaxy telefonima. Spomenuo je da preferira iPhone, ali kruže glasine da bi mogao lansirati svoj "Tesla Pi" telefon, iako su to samo spekulacije. Warren Buffett, legendarni investitor, koristi iPhone 11. Zbog svojih godina i sfere rada, nije iznenađenje što nije toliko zainteresovan za pametne telefone kao ostali milijarderi.

Izgleda da milijarderi, kao i većina nas, biraju ili iPhone ili Samsung Galaxy. Ne viđamo ih sa Asus-om, Sony-em, Xiaomi-em ili drugim brendovima. Samo najpopularniji brendovi. Ali, za razliku od većine potrošača, neki od najbogatijih ljudi vole Android flagship modele sa specifičnim funkcijama. Bilo da je to savitljivi Z Fold ili S23 Ultra.

Na kraju, izbor pametnog telefona ostaje lična odluka. Bez obzira na to da li ste korisnik iPhone-a ili Androida, važno je da odaberete uređaj koji najbolje odgovara vašim potrebama i preferencijama. Iako neki od najbogatijih ljudi na svetu preferiraju Android telefone, to ne znači nužno da je to i najbolji izbor za svakoga. Važno je da razmotrite funkcionalnosti, performanse i osobine koje su vam važne prilikom odabira pametnog telefona.