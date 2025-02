Gejts (69) je ukratko govorio o uzimanju LSD-a u "Večerašnjoj emisiji sa Džimijem Falonom " i uključio je anegdotu o suosnivaču Apple-a Stivu Džobsu . On se prisetio komentara njegovog pokojnog rivala koji je sugerisao da bi trebalo da "uzme lsd" da bi pomogao u svom dizajnerskom ukusu.

Džobs je otvoreno govorio o svojim iskustvima sa LSD-om i drugim psihodelicima kao mladić. Rekao je svom biografu, Volteru Ajzaksonu, da je to „duboko iskustvo, jedna od najvažnijih stvari u njegovom životu“.

U svojim memoarima „Izvorni kod: Moji počeci“ , Gejts je rekao da ga je suosnivač Microsofta Pol Alen prvi put zamolio da proba LSD kada su bili srednjoškolci, ali je on odbio. Kada su ga ponovo pitali kao seniora, Gejts je rekao da se "osećao pomalo nesputano" da prethodno puši marihuanu.

„Zakleo sam se da ako ikada ponovo to uradim, neću to raditi solo i neću to raditi kada budem imao planove za sledeći dan“, rekao je Gejts.