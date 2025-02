Tesla je pokušala da se odbrani od ovog napada smanjenjem cena svojih modela, uključujući i popularni "Model Y", kao i ponudom beskamantnih zajmova do kraja januara. Ovaj potez je doneo kratkoročni uspeh, ali se postavlja pitanje da li su ovi koraci dovoljni za dugoročnu konkurentnost u borbi sa BYD-om, koji ne samo da nudi povoljnije cene, već je i brzo razvijao inovativne tehnologije poput baterija sa većim dometom.

Kineska tržišta ostaju kritična za Teslu, s obzirom na to da je Kina najveće tržište za električne automobile na svetu. S obzirom na to, Tesla je najavila redizajniranu verziju "Modela Y" u januaru, a planira i uvođenje novih, pristupačnih modela u prvoj polovini 2025. godine. Međutim, investitori se pitaju da li će to biti dovoljno da povrati povjerenje potrošača i ojača globalnu poziciju Tesle.