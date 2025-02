Tehnička gigant prikuplja podatke korisnika sa miliona veb sajtova i aplikacija, skupljajući informacije o vama, bez obzira na to da li aktivno koristite njene platforme. Da biste zaštitili svoju privatnost, od presudne je važnosti da razumete kako Meta prikuplja ove podatke i kako da ograničite njen doseg.

Metin nadzor nije ograničen samo na društvene mreže. Kroz ugrađene algoritme za praćenje na milionima veb lokacija, kompanija prati vašu online aktivnost. Ovi programi mogu prikupljati vrlo osetljive podatke, od istorije pretrage i pregleda sadržaja do finansijskih i čak zdravstvenih informacija.

Kako da se zaštitite?

Da biste sprečili Metu da deli vaše podatke sa oglašivačima na drugim aplikacijama, idite u Ad Preferences, tapnite Manage Info, pa kliknite na Ads Shown Outside of Meta i izaberite Not Allowed.