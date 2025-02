S obzirom na to da AI proizvodi u potrošačkim uslugama u Kini zahtevaju regulatorno odobrenje, The Information je ranije izvestio da su Apple i Alibaba već podneli sve potrebne materijale vlastima.

Prema mišljenju drugih analitičara, pravi test za Apple biće brzina implementacije novih funkcionalnosti u Kini. „Ovo će biti težak izazov jer lokalni konkurenti agresivno unapređuju svoje AI tehnologije,“ dodaje Will Wong iz IDC-a.

Apple na prekretnici

Analitičari ukazuju na to da nedostatak naprednih AI funkcija predstavlja veliki gubitak za Apple, s obzirom na to da je to ključna prodajna tačka za najnovije pametne telefone.