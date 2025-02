Mogućnosti prenosa videozapisa dodate su 23. aprila, kada je Karim objavio prvi video pod nazivom "Evo me u zoološkom vrtu" . Klip od 19 sekundi koji prikazuje Karima pred slonovima u zoološkom vrtu u San Dijegu prikupio je 348 miliona pregleda.

"U redu, evo nas ispred slonova. Super stvar kod ovih tipova je to što imaju stvarno, stvarno, jako duge surle... i to je super. I to je uglavnom sve što ima da se kaže'', rekao je kratko Karim i ušao u istoriju. Zahvaljujući tom videu zaradio je solidnu svotu novca. Iako od tada više nije objavio nijedan video, njegov kanal ima više od 5,2 miliona pretplatnika.