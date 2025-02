Uz četiri velike sezonske rasprodaje i tri Next Festa, Steam će tokom 2025. održati niz tematskih festivala posvećenih igrama različitih žanrova

Kompanija Valve je objavila kompletan raspored rasprodaja igara i tematskih festivala na Steam platformi za 2025. godinu, uključujući tu i četiri velike sezonske rasprodaje i niz specijalizovanih događaja.

Foto: Shutterstock

Steam će tokom godine, uz četiri velike sezonske rasprodaje i tri Next Festa, održati i niz tematskih festivala posvećenih igrama različitih žanrova.

Prolećna rasprodaja će trajati od 13. do 20. marta, letnja od 26. juna do 10. jula, jesenja od 29. septembra do 6. oktobra, dok će zimska rasprodaja početi 18. decembra i završiti se 5. januara sledeće 2026. godine.

Foto: Shutterstock

Prvi Next Fest najavljen je za već za ovaj mesec, od 24. februara do 3. marta. A naredna dva će biti održana u junu (od 9. do 16.), odnosno u oktobru (od 13. od 20.).

Kada je o posebnim festivalima reč, trenutno je u toku Co-Op Fest, odnosno rasprodaja na platformi. Igrači će u martu, između 3. i 10, po sniženim cenama moći da nabave vizuelne novele.

Foto: Shutterstock

U drugom delu meseca, od 24. do 31. marta, poslastica čeka ljubitelje strategija, jer je na rasporedu City Builder & Colony Sim Fest. Zatim slede Sokoban (od 21. do 28. aprila) i Wargames (od 28. aprila do 5. maja) festivali.

Maj je rezerviran za Creature Collector Fest (od 12. do 19.), kao i za festival zombija i vampira (do 26. maja do 2. juna). Od 16. do 23. juna na popustu će se naći igre koje za temu imaju ribolov.

Vampire The Masquerade igra Foto: Shutterstock

Sledeća letnja rasprodaja je Automation Fest (od 14. do 21. jula), pa festival posvećen trkama (od 28. jula do 4. avgusta), 4X festival (od 11. do 18. avgusta) i festival pucačina iz trećeg lica (25. avgusta do 1. septembra).