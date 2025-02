Kineski auto gigant BYD našao se ispred Tesle u tehnologiji autonomnih vozila sa svojim nedavno predstavljenim naprednim sistemom pomoći vozaču (ADAS), pomalo zabrinjavajućeg naziva "Božje oko". Najveći svetski proizvođač električnih vozila (EV) uveo je tri nivoa tog sistema - A, B i C, čime je sistem dostupan u celoj liniji, uključujući i jeftini Seagull. Postojeća vozila dobiće sistem bez dodatnih troškova, piše portal CarNewsChina.

Božje oko C, početni sistem, ima 12 kamera, radare s talasima od 5 mm i 12 ultrazvučnih radara. Prema portalu CleanTechnica, funkcioniše na SAE nivou 2, potencijalno nivou 2+, s obzirom na njegovu sposobnost autonomnog parkiranja. Taj nivo tehnologije obično se nalazi u vrhunskim vozilima.

CarNewsChina navodi da Božje oko C pruža pogled od 360 stepeni, s prednjim radarima koji otkrivaju objekte do 300 metara udaljenosti i ultrazvučnim radarima koji nude 1 cm tačnosti. Njegova preciznost parkiranja je unutar 2 cm. Te brojke ukazuju na vrlo precizan sistem, iako su poređenja s konkurentima i dalje ograničena.



Brzine obrade Božjeg oka su impresivne - 100, 300 i 600 Tera operacija u sekundi (TOPS) za verzije C, B i A. Dok će marka BYD generalno koristiti C sistem, Denza i vodeći modeli BYD dobijaju B, a luksuzni Yangwang dobija C sistem.