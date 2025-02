Nastavak epskog srednjovekovnog RPG-a , Kingdom Come: Deliverance 2, ostvario je nevjerojatan uspeh u vrlo kratkom vremenu, obarajući rekorde i nadmašujući očekivanja čak i najstrastvenijih fanova. U prve dve nedelje nakon izlaska, igra je prodala više od dva miliona kopija, a ono što je najimpresivnije je da je već prvog dana prodaja dostigla neverovatnih milion primeraka – u šta je uključena i pretprodaja.

Podaci sa Steam platforme ukazuju na to da između 1,46 i 1,72 miliona igrača sada uživa u ovoj igri na PC-ju, što čini ogromnu većinu njene baze korisnika. Međutim, to nije sve: Kingdom Come: Deliverance 2 je zabeležio izuzetne brojke, dostigavši čak 256.000 istovremenih igrača na Steamu, što ga je svrstalo među 50 najigranijih igara svih vremena na ovoj platformi, nadmašivši čak i legendarnu igru Team Fortress 2.