On svedoči da je njegov posao bio da pregleda slike i razluči da li je u pitanju zloupotreba dece u pornografske svrhe.

Dnevno je, kako priznaje, gledao od 10 do 10.000 fotografija. Kaže i da je brzo shvatio da u kompaniji postoje sistemske rupe kada je u pitanju tretiranje sadržaja o zloupotrebi deci, kao i da nikada nije znao da li su se posle nekog prekršaja zapravo i desile neke akcije protiv onog koji je slao slike.

Dečak u gumi

- Video sam sliku iz Afrike, dečak je bio u gumi, uznemiren, plakao je. Bio je to neki ritual javnog poniženja. Video sam ljude oko njega kako mu se smeju, rugaju. Za mene je to zlostavljanje dece - ne seksualno, ali svakako zlostavljanje - priča on za Vice*.