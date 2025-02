Teorijski jeste 10. april krajnji rok za registraciju pripejd broja, ali praktično ne, j er korisnicima zapravo neće biti gašen broj do 25. maja.

"Izmenama zakonskih propisa više neće biti moguće korišćenje neregistrovane kartice, tako da ćemo u narednom periodu u slučaju da dođe do nekih zloupotreba, uvek znati na koga je broj registrovan. Ne mora da znači da je ta osoba ona koja vrši neko uznemiravanje ili zloupotrebu, ali znaćemo na koga je broj registrovan i to će moći preko operatera da se otkrije i eventual no kazni počinilac", kaže za Prva TV Dejan Gavrilović iz Efektive.