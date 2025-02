Nothing lansira svoju revolucionarnu Phone (3a) seriju, uključujući Phone (3a) Pro, sa vrhunskom tehnologijom i hrabrim dizajnom. Novi telefoni dolaze u Srbiju, nudeći napredne funkcije i stil za tehnološke entuzijaste.

Nothing se vraća i to sa stilom! Brend koji redefiniše industriju pametnih telefona sprema da predstavi svoju Nothing Phone (3a) seriju, a ovog puta nije u pitanju samo još jedan update; ovo je prava revolucija. Serija će obuhvatiti Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro, a oba modela donose ozbiljan napredak. Ovi telefoni koji menjaju igru stižu pravo i u Srbiju!

Dva eksplozivna promotivna videa su se upravo pojavila, otkrivajući neke zaista sočne detalje. Ovi video snimci ne samo da potvrđuju sve što smo čuli o ovim telefonima – oni razotkrivaju šta sve stvarno dolazi. Od atraktivnog dizajna do neverovatnih specifikacija, Nothing postavlja novi standard i jasno je da će ova serija doneti nešto što nikako nismo očekivali.

Da krenemo od Nothing Phone (3a) Pro, u pitanju je 3x periskopska telefoto kamera, koja postavlja visoke standarde za kamere na pametnim telefonima. Ali čekajte – ima još! Ovaj model dolazi sa 6x optičkim zumiranjem koje zadržava kvalitet slike, bez ikakvih kompromisa.

A za ljubitelje makro fotografije?

3a Pro može da se fokusira na objekte koji su na samo nekoliko centimetara – ovo je tehnologija na sledećem nivou. Sa druge strane, standardni Nothing Phone (3a) dolazi sa 2x telefoto kamerom koja omogućava 4x zumiranje uz zadržavanje oštrine detalja – ali bez makro funkcije.

Nothing Phone (3a) serija dolazi sa TrueLens Engine 3.0 – AI funkcijama koje će vaše fotografije podići na nivo koji niste ni sanjali. Uz to, tu je i Snapdragon 7s Gen 3 SoC i ogroman 6,77-inčni OLED ekran, što znači da su ovi telefoni spremni za svaki izazov.

Ali, budimo iskreni – dizajn je taj koji zaista krade šou. Sa oštrim linijama i futurističkim izgledom, Nothing Phone (3a) je potpuno drugačiji od svega što ste do sada videli. Ovaj telefon se ne boji da pomera granice, i upravo to je ono što industriji trenutno nedostaje.

Foto: printscreen YT

Nothing telefoni sada zvanično dostupni u Srbiji!

Od avgusta, Nothing je u partnerstvu sa Dat O’ Mark, svojim zvaničnim distributerom u Srbiji. To znači da su svi Nothing proizvodi, od telefona do dodatne opreme – sada dostupni na našem tržištu.