Huawei se vraća na veliku scenu i ponovo pomera granice inovacija. Kompanija od početka ove godine lansirala niz impresivnih uređaja, a Huawei Mate X6 je jedan od najboljih primera njihove odlučnosti da povrate lidersku poziciju. Ovaj preklopni pametni telefon nije samo impresivan na papiru – on je dizajniran tako da se savršeno uklopi u dinamičan svakodnevni život i učini rad, zabavu i organizaciju obaveza jednostavnijim i efikasnijim.

Danas sve više ljudi koristi telefon kao glavni alat za rad, a Huawei Mate X6 to u potpunosti podržava. Unapređeni režim podeljenog ekrana omogućava da istovremeno radite u dve aplikacije – možete, recimo, voditi video poziv i beležiti važne informacije, ili odgovarati na mejlove dok istražujete nešto na internetu. Sve je osmišljeno tako da olakša multitasking, bez preklapanja prozora ili smanjenja pregleda sadržaja.

Huawei Mate X6 nije samo još jedan preklopni telefon – on je dokaz da se Huawei sa stilom vraća u sam vrh industrije i da inovacije i vrhunski kvalitet i dalje stoje u centru njihovog rada. Ovaj model nije izolovan slučaj, već deo šireg trenda lansiranja moćnih uređaja koji pomeraju granice mobilne tehnologije.

Bilo da ga koristite za posao, fotografisanje, putovanja ili zabavu, Huawei Mate X6 je telefon koji se prilagođava vašem načinu života. On ne diktira kako da ga koristite – on se prilagođava vama, donoseći tehnologiju koja olakšava svakodnevicu i otvara nove mogućnosti. Huawei je ponovo tu, i sa ovim modelom jasno stavlja do znanja da ne planira da uspori.