Tim Kuk najavljuje nove uređaje

Generalni direktor Apple-a, Tim Kuk, izazvao je veliku pažnju objavom na društvenoj mreži X, gde je podelio kratak video sa porukom "There's something in the air." Ova najava sugeriše predstavljanje novih uređaja iz "Air" linije, verovatno uključujući MacBook Air sa M4 čipom, kao i nove iPad Air modele.