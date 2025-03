Funkcionisanje e-Taste sistema

Testiranja i ograničenja

On objašnjava da miris ima presudnu ulogu u doživljaju ukusa. Uzmite, na primer, jagodu: njena kisela nota čini da je percipiramo kao slatku, ali to je upravo zbog njenog mirisa i boje. Ako uređaj samo prepozna kiselost, nikada ne biste znali da je to jagoda.