Samsung već neko vreme testira One UI 7 beta verziju, ali izlazak finalnog izdanja ostaje nepoznanica, čak i u martu 2025. Ova neočekivana odlaganja privukla su više pažnje nego same funkcije i noviteti.

One UI 7 baziran je na Androidu 15 i donosi redizajnirano korisničko okruženje. Među novinama su izmenjena brza podešavanja, sada podeljena na dve odvojene sekcije sa boljom preglednošću i dodatnim opcijama za upravljanje obaveštenjima.

Beta testiranje započelo je još u decembru za Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra, a prvi OTA (over-the-air) ažuriranje stiglo je ubrzo nakon prijava. Prvi utisci korisnika ukazali su na značajna poboljšanja u odnosu na One UI 6. Kasnije je beta proširena na Indiju i druge zemlje radi dodatnih povratnih informacija, što je pomoglo Samsungu da ispravi greške i optimizuje softver.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste poređenje sa prošlogodišnjim rasporedom. One UI 6 beta program započeo je u avgustu 2023, dok je One UI 7 beta startovala tek u decembru 2024. Ova razlika od tri meseca sugeriše da je Samsung bio manje spreman za testiranje softvera.

Iako je beta kasnila, mnogi su očekivali da će finalna verzija One UI 7 krenuti u januaru. Očekivanja su dodatno pojačana kada je Samsung Koreja 20. januara objavio blog u kojem je potvrdio da je izdanje “neposredno pred objavu” – samo dva dana pre lansiranja serije Galaxy S25 .

Na tom događaju, Samsung je predstavio One UI 7, ali samo za Galaxy S25 seriju. U zvaničnom saopštenju je naveo:

„Zvanično izdanje One UI 7 počeće sa novim uređajima iz Galaxy S serije. Očekuje se da će ažuriranje postepeno stići i na druge Galaxy uređaje.“

Ovo je preusmerilo fokus na februar kao logičnom terminu za širu dostupnost, ali februar je prošao, a od konačne One UI 7 verzije, ni traga, ni glasa. Umesto toga, Samsung je objavio četvrtu beta verziju, nakon koje su usledili test verzije sa ispravkama grešaka.

Novi Samsung telefoni već stižu sa preinstaliranim One UI 7, ali stariji premijum modeli još uvek nisu dobili ažuriranje.

Ova misterija oko One UI 7 izaziva brojne sumnje i pitanja, uključujući i to kada će prethodne generacije uređaja dobiti nadogradnju. Samsung kasni sa rasporedom i do sada nije pustio nijedno stabilno OTA ažuriranje za postojeće telefone.