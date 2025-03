Jutjuber Sambuča objavio je zanimljiv video u kom je otkrio kako se postupno "zamenio" AI verzijom sebe tokom celog meseca pa je izazvao gledaoce da provere da li su to primetili.

"Znate šta? To je zapravo solidna ideja. Snimiću kratki video o najnameštenijim igrama na svetu. Pitam se da li će ljudi pomisliti da je ovo generisano AI-em?" rekao je Sambuča. Video je bio vertikalni 9:16 isečak, s gornjom polovinom koja prikazuje snimke igara, dok se u donjem delu vidi Sambuča kako govori.

"OK, jedna osoba je doslovno istakla da je ovo lažno. Rekla je: 'Mislio sam da je stvarno, jesi li imao plastičnu operaciju?' Oh, to je prilično blizu. Dakle, nekoliko ljudi je shvatilo da slika nije prava, ali ne dovoljno da bih prekinuo eksperiment."