Lični memoari ljudi poput Gejtsa obično su sveobuhvatne priče o njihovim životima, pune anegdota i obračuna sa prošlošću. Zaista, "Source Code" je prvi deo planirane trilogije i pokriva period od ranog detinjstva do 1978. godine , kada je tada 23-godišnji preduzetnik preselio "Microsoft" iz Albukerkija u svoj rodni Sijetl. Ipak, ključni američki memoari o detinjstvu – bilo da su literarna remek-dela ili bestseleri, od Frenka Konroja do Tare Vestover – obično opisuju nekonvencionalna, divlja detinjstva, oblikovana odraslima koji su živeli na marginama društvene prihvatljivosti. Suština takvih priča je preživeti to detinjstvo i moći pisati o njemu.

Ali kako je postao jedan od najuspešnijih ljudi na svetu? Delimično, zahvaljujući roditeljima koji su ga voleli, ali ga nisu previše kontrolisali. "Source Code" može se čitati kao kontrapunkt knjizi "The Anxious Generation" Džonatana Hajta, jer Gejts piše o sreći što je odrastao u vremenu kada su deca bila prepuštena sebi daleko više nego danas. Njegovi roditelji bili su uspešni i ambiciozni, ali su u jednom trenutku prosto odustali od „klasičnog“ roditeljstva. Kada je u četvrtom razredu prestao da komunicira sa porodicom i iz sobe izlazio samo radi škole i obroka, odveli su ga kod terapeuta. On im je rekao: „Odustanite. On će pobediti.“ I poslušali su. Kao tinejdžer, Gejts je odlazio na višednevne planinarske ture bez nadzora i krišom se noću vozio gradskim autobusom do računarskih laboratorija.