U svetu veštačke inteligencije koji se brzo razvija, novi igrač iz Kine se pojavljuje i pravi talase u tehnološkoj zajednici. Predstavljamo Manus, revolucionarni AI agent koji tvrdi da može da uradi gotovo sve. Od planiranja vašeg sledećeg putovanja do sprovođenja dubokih istraživanja tržišta nekretnina, Manus se pojavljuje tamo gde drugi AI alati nisu uspeli. Ali, može li stvarno da ispuni očekivanja i premašiti DeepSeek ?

Manus: Više od običnog generatora teksta

Prema rečima njegovih tvoraca, ovo nije još jedan "modni chatbot", Manus je dizajniran da donosi konkretne, primenljive rezultate u širokom spektru oblasti, od poslovnih operacija do svakodnevnog života.

"Manus ne samo da obrađuje podatke, on stvara rezultate," tvrde njegovi kreatori. "To je sveobuhvatan AI agent koji nadmašuje osnovne funkcije, dizajniran da preuzme sve, od svakodnevnih zadataka do profesionalnih izazova."