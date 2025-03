Šta podrazumeva "izbrisati svoj trag sa interneta"?

Nije reč o potpunom nestanku s mreže - to je gotovo nemoguće, čak i ako biste uložili godine i ogromne resurse u to. I, iskreno, da možete, možda to i ne biste želeli. Internet nudi mnoge prednosti, od brze kupovine do globalne komunikacije, ali sa svim tim dolazi i opasnost od zloupotrebe podataka.