Ažuriranje nije dostupno

Uticaj na više aplikacija

Greška nije univerzalna

Ono što dodatno zbunjuje korisnike je činjenica da greška ne pogađa sve Android uređaje. Na telefonima poput OnePlus 12R, Samsung Galaxy S23+, Google Pixel 7 i Nothing Phone 2a Plus, testovi nisu pokazali istu grešku, iako su na njima bile instalirane iste verzije softverskih paketa kao na uređajima na kojima je problem bio prisutan.

Nejasno je i to što greška ne utiče na sve korisnike sa istim uređajem, što ukazuje na mogućnost da je problem specifičan za određene konfiguracije ili postavke sistema. To stvara dodatnu konfuziju među korisnicima koji nisu sigurni šta uzrokuje ovu nepravilnost.

Nema službenog odgovora

Iako iritantno, bez stvarnih posledica

Iako je problem primarno iritantan, s obzirom na to da aplikacije nastavljaju da rade bez smetnji, korisnici ne bi trebalo da budu previše zabrinuti. No, s obzirom na to koliko često se obavestenja pojavljuju, ovo bi moglo postati pravi izazov za one koji se stalno suočavaju sa njima.