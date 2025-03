Nova studija MIT Media Laba u saradnji sa OpenAI-jem otkriva alarmantne efekte prekomerne upotrebe veštačke inteligencije, ukazujući na to da ChatGPT, iako koristan, može izazvati ozbiljne emotivne i psihološke posledice kod korisnika. Istraživanje je pratilo gotovo 1.000 ljudi tokom četiri nedelje i otkrilo da prekomerno oslanjanje na ovu tehnologiju može voditi ka emotivnoj zavisnosti i ozbiljnom smanjenju samostalnosti.

AI kao prijatelj modernog sveta

Gubitak samostalnosti

Prekomerna upotreba AI-a dovodi do ozbiljnih problema, otkrivaju istraživači. Korišćenje ChatGPT-a kao primarnog izvora odluka i ideja često vodi do "problematične upotrebe" – zavisnosti koja pomaže rešavati svakodnevne dileme, ali u isto vreme potkopava sposobnost korisnika da razmišljaju i deluju samostalno. U suštini, ljudi sve više postaju pasivni prema vlastitim sposobnostima, oslanjajući se na AI za gotovo sve, od malih zadataka do životnih odluka.