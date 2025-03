Bizarna poruka o grešci

Verovatni uzrok: Greška u verziji instalacionog fajla

Kako rešiti problem (za sada)

Da biste to uradili, posetite zvanični Google Chrome sajt, skrolujte do samog dna stranice, kliknite na „Chrome Family“, a zatim izaberite opciju „Other Platforms“. Odatle možete odabrati odgovarajući instalacioni fajl, poput „Windows 11/10 64-bit“ za većinu korisnika.