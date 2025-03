U razgovoru koji je privukao veliku pažnju, Altman ističe da AI nije samo alat – on je novo „programiranje“ koje će oblikovati tržište rada u narednim decenijama.

- Kada sam ja bio u srednjoj školi, programiranje je bilo najvrednija veština. Danas, to je veštačka inteligencija," kaže on, naglašavajući da će ovladavanje AI alatima doneti prednost onima koji usvoje ovu tehnologiju.

AI pismenost

U budućnosti, AI ne samo da će promeniti način na koji radimo, već i to kako učimo. Iako tradicija visokog obrazovanja i skupih diploma ostaje važna, Altman savetuje da je potrebno da mladi ljudi investira u razvoj praktičnih veština kroz kraće kurseve, koje mogu obezbediti brz ulazak u svet AI tehnologija.

AI preuzima programiranje

Ovaj trend vodi do evolucije poznate kao „agentno kodiranje“ – automatizovanog pisanja koda koje može drastično povećati produktivnost, ali i smanjiti potrebu za ljudskim programerima.

Altman ističe da AI brzo preuzima zadatke u svim industrijama, automatizujući procese koji su ranije zahtevali ljudski rad. "AI je nezaustavljiv. Širi se ekonomijom, uzimajući jedan zadatak za drugim, brže nego ikada," upozorava on.

Međutim, tehnologija ne znači kraj za inženjere. Naprotiv, ona otvara nove mogućnosti za one koji se prilagode i osvoje nove veštine. Plate za AI stručnjake rastu do sedmocifrenih brojeva, a tehnološke kompanije, uključujući Apple, Amazon i Meta, ne prestaju da traže i nagrađuju najbolje talente.

Soft skills ostaju na tronu

Altman zaključuje: "Važno je da, bez obzira na to šta učite, razvijate veštine koje će vas učiniti otpornim i sposobnim da se prilagodite ubrzanom tehnološkom okruženju. To su one veštine koje će vam pomoći da ostanete relevantni, kako svet ide ka tehnološkoj tranziciji."