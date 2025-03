1. Pritisak društvenog perfekcionizma

Društveni perfekcionizam postao je zarazan, a pritisak da se izdrže virtualni standardi postaje previše težak za mnoge korisnike, što dovodi do masovnog povlačenja sa mreža. Da stvar bude gora, istraživanje iz 2024. godine pokazalo je da čak 60% mladih ljudi tvrdi da je digitalni svet stvorio nerealna očekivanja o tome kako bi njihov život trebao izgledati.

2. Privatnost i kontrola podataka

3. Digitalni umor i iscrpljenost

" Digitalni umor " postao je sveprisutna pojava u savremenom društvu. Neprekidno pregledanje društvenih mreža, primanje notifikacija i bombardovanje informacijama često dovodi do mentalne iscrpljenosti.

Ovaj fenomen dovodi do toga da ljudi shvataju da su društvene mreže postale zarobljeništvo za njihov um. Stalno proveravanje notifikacija, poruka i ažuriranja, kao i očekivanje odgovora u trenutnim rokovima, povećava nivo stresa i anksioznosti. Mnogi korisnici biraju da brišu svoje profile jer žele da prekinu taj začarani krug, vraćajući se realnom životu i stvarnim interakcijama.

4. Borba protiv toksičnosti i negativnosti

5. Potraga za dubljim i autentičnijim povezivanjem

Zašto se ljudi povlače sa najpoznatijih mreža?

Dok su ove platforme prepoznate kao alatke koje omogućavaju globalnu povezanost, kontroverze vezane za privatnost, kontrolu podataka, kao i uticaj na mentalno zdravlje, dovode mnoge korisnike do odlučujuće tačke – brisanja njihovih naloga.

X mreža: Prethodno poznat kao Twitter , postao je platforma koja prolazi kroz značajne promene pod vlasništvom Ilona Maska . Iako i dalje ostaje ključni prostor za vesti, mišljenja i informacije u stvarnom vremenu, mnogi korisnici postavljaju pitanje o budućem pravcu platforme, sa zabrinutostima oko promena u politikama, moderaciji sadržaja i celokupnom korisničkom iskustvu, što je dovelo do povlačenja sa ove platforme.

Mnogi korisnici osećaju da je ova platforma postala pretrpana nepotrebnim informacijama i reklamama, što dovodi do toga da se sve više ljudi povlači. Kao i činjenica da ova ogromna mreža povezanih profila čini ga glavnim ciljem za rudarenje podataka i manipulaciju, omogućavajući širenje ciljanih političkih oglasa, dezinformacija i stvaranje online zatvorenog kruga.

S obzirom na to da je YouTube postao platforma za komercijalizaciju i monetizaciju, mnogi se povlače jer osećaju da je ta kreativna sloboda postala jako ograničena. Ovo je najveća platforma koja je doprinela širenju teorija zavere i dezinformacija, a to je dovelo do stvarnih posledica poput protesta i javnih zdravstvenih rizika.