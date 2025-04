RTX 4070 Super: Bliže, ali jeftinije

U mnogim igrama, čak su i identične. RTX 4070 Super je možda povremeno teško nabaviti po početnoj ceni od 600 dolara, ali na tržištu polovnih kartica , često se može pronaći za oko 450 dolara. S obzirom na to da se očekuje da će RTX 5070 sniziti cenu 4070 Super, ovaj model postaje još privlačniji.

AMD RX 7800 XT: Prednost u performansama bez ray tracing-a

U situacijama bez ray tracing-a, razlika između ove dve kartice je znatno manja. RX 7800 XT je trenutno dostupan po ceni između 500 i 550 dolara, što ga čini boljom vrednošću za one koji ne žele plaćati premiju za ray tracing.

Međutim, RX 7800 XT zaostaje u ray tracing performansama u igrama kao što su Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 i Black Myth: Wukong, gde RTX 5070 briljira, čak pružajući do 70% bolju brzinu kad su uključeni ray tracing efekti. Ali, ako vaša pažnja nije usmerena na ray tracing, RX 7800 XT je odličan izbor.

RTX 3080: Stariji model, ali i dalje fantastičan

Iako je RTX 3080 već prošao nekoliko generacija, on se i dalje ponaša kao vrhunski igrač na tržištu. RTX 5070 je oko 15-20% brži u 1440p i 4K, ali RTX 3080 možete pronaći na polovnom tržištu za cenu između 350 i 500 dolara, što je značajna ušteda u poređenju sa RTX 5070 koji košta skoro 50% više.

Jedini pravi problem može biti kapacitet VRAM-a, jer RTX 3080 ima samo 10 GB, što može biti ograničenje za nove igre koje zahtevaju veću memoriju, kao što je "Indiana Jones and the Great Circle". Ali za većinu igrača, to neće predstavljati problem.