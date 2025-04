Požar u Rimu: Teroristički napad ili politička poruka?

Vandalizam širom sveta: Tesla postaje simbol političkog otpora

Protesti u SAD-u: Mask pod žestokim napadima

Na talasu tih protesta, demonstracije su se istog dana proširile u nekoliko ključnih američkih gradova. Od Njujorka do Vašingtona, i od Čikaga do Sijetla, okupljali su se građani nezadovoljni Maskovim uticajem na politiku i njegovim vođenjem državnih organizacija, kao što je Odeljenje za vladinu efikasnost (DOGE). Ovaj, sada već kontroverzni, deo administracije pod Maskovim vođstvom doveo je do masovnih otpuštanja, što je izazvalo gnev u mnogim radnim zajednicama.