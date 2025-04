Velika opasnost vreba sve nas, a pogotovo naše najmlađe. Ozbiljna kognitivna zavisnost od veštačke inteligencije stvorila se i među omladinom, ali i kod dece. O tome da li su naši najmlađi najizloženiji ovakvim situacijama, govorili su danas u emisiji " Puls Srbije " na Kurir televiziji Vladan Nenadić IT strucnjak i Kristina Prodanović , influenserka.

Istraživači su pratili oko 1000 ljudi tokom 4 nedelje i otkrili da korisnici koji se često oslanjaju na ChatGpt za rešavanje problema, mogu razviti emocijonalnu zavisnost od ove tehnologije, a Nenadić je i objasnio da li smo ovako nešto mogli da zamisli i šta je to što će nas stići u budućnosti.

- Ljudi zavole nešto što im odgovara, ChatGPT im odgovara sa odgovarajućim odgovorima, samim tim vi to prisvajate kao vaš odgovor. Sa druge strane, ljudi se zaglupljuju. Vi ako ne razmišljate i pitate sve i svašta, doćićete u situaciju da vaš mozak neće razmišljati, jer ne razvijate asocijacije na ono što ima smisla. To se dešavalo i pre, samo što se nije nazivalo AI, već neki četovi i devojke, vi ste imali neke emocijalna osećanja prema njima iako ih vi niste videli niti čuli. To postoji godinama unazad - rekao je Nenadić i dodao: