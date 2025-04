Ray tracing postaje standard

Ova napredna tehnika renderinga više nije rezervisana samo za entuzijaste. GeForce RTX 20 serija, koju je Nvidia predstavila 2018. godine, bila je prva grafička kartica sa hardverskom podrškom za ray tracing. U to vreme postojalo je vrlo malo igara koje su koristile ovu tehnologiju, Battlefield V bio je među prvima. Danas, u 2025. godini, većina savremenih AAA igara nudi ray tracing kao standardnu opciju. U nekim igrama, poput: Indiana Jones and the Great Circle i Assassin’s Creed Shadows, čak ga nije moguće potpuno isključiti.