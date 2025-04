“Ukoliko mobilni sam od sebe počne da se restartuje, to može biti znak da je hakovan“, objašnjavaju stručnjaci za bezbednost i sigurnost uređaja priključenih na internet. Dodaju da na bilo koji način ubačen maliciozni program obično dođe u “sukob” s drugim aplikacijama, pa telefon “pobrljavi”.

Uređaj je odjednom usporio i to vas nervira? Istina je da svaki telefon, iOS ili Android, vremenom gubi brzinu i kapacitet, ali ako se to dešava u kombinaciji s drugim “simptomima” sa ove liste to svakako nije dobro.