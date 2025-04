Međutim, postoji način da se ovo zaobiđe. Tajna je u tome što fajlovi mnogih formata nisu ništa drugo do kompresovan folder sa podfolderima koji sadrže „delove slagalice“: tekst, slike,

ubačene video zapise i slično. Sve to je upakovano u ZIP. To znači da su gotovo svi fajlovi iz Office paketa ZIP arhive sa promenjenom ekstenzijom u DOCX, PPTX, PAGES, itd.

Da biste izvukli sav sadržaj iz ove „arhive“, potrebno je samo da preimenujete fajl, tj. promenite njegovu ekstenziju u ZIP, a zatim ga raspakujete. Rezultat će biti folder sa podfolderima u kojima su svi „sastojci“ originalnog dokumenta uredno raspoređeni.