Koliko nisko mora da padne baterija na vašem telefonu pre nego što počnete da paničite? Ako ste kao većina Amerikanaca, odgovor je - mnogo ranije nego što mislite. Prema novom istraživanju koje je sproveo Talker Research, prosečan Amerikanac počinje da oseća nelagodnost kada mu baterija padne na 38%. Da, više od trećine kapaciteta baterije i dalje je tu, ali to je dovoljno da pokrene mini paniku.

U anketi je učestvovalo 2.000 odraslih Amerikanaca, a rezultati su pokazali da je odnos prema bateriji daleko više od tehničkog pitanja - on otkriva našu zavisnost od tehnologije, razlike među generacijama, pa čak i osobine ličnosti. Mladi su skloni većem stresu zbog niske baterije, dok starije generacije pristupaju opuštenije.

Strah od gašenja

Generacijski jaz: Ko ostaje smiren, a ko paniči?

Ne iznenađuje to što su mlađe generacije najopsednutije baterijom - i prve koje ulaze u stanje panike. S obzirom na to da su odrasli uz tehnologiju, oni su najviše povezani sa svojim uređajima. Mlađi korisnici gledaju telefon kao ključnu tačku za sve, od društvenih mreža do dnevnih zadataka, zbog čega je svaki pad baterije signal za stres.