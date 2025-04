Korisnici Samsunga bili su presrećni kada je One UI 7 konačno počeo da se isporučuje prošle nedelje. Međutim, ta sreća nije dugo trajala. Čini se da je korejski proizvođač zaustavio uvođenje stabilne verzije One UI 7, koja je korisnicima u SAD-u postala dostupna pre samo četiri dana.

Greška nakon ažuriranja u Koreji zaustavlja globalni rollout

Prema novom curenju informacija koje su se pojavile u nedelju, 13. aprila, poznati tipster IceUniverse se obratio svojim pratiocima na mreži X (nekadašnji Twitter) sa lošim vestima. U objavi je naveo da je, nakon što je firmver pušten u Južnoj Koreji 10. aprila, kompanija identifikovala „ozbiljnu grešku“, zbog koje je odlučila da obustavi globalno uvođenje One UI 7 .

Ažuriranje povučeno sa servera

Izgleda da se saga oko One UI 7 nastavlja – ovo je prvi put da je Samsung odložio lansiranje svog firmvera. Nakon što su izbacili nekoliko beta verzija i testirali ih mesecima, firmver je konačno stigao do korisnika u Koreji 7. aprila, a kompanija je planirala globalno uvođenje koje je trebalo da se završi do kraja maja.