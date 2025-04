„U proseku, potrebno je deset godina i milijarde dolara da se razvije jedan lek. Mi bismo mogli da to smanjimo sa godina na mesece, ili čak nedelje. To danas zvuči neverovatno, ali isto su ljudi nekada mislili o strukturi proteina. To bi moglo da dovede do revolucije u zdravstvu, i mislim da jednog dana, uz pomoć AI, možemo izlečiti sve bolesti.“