- Jedan običan radni dan igrača se sastoji iz samog posla, tj igranja video igre, vežbanja kroz teoriju i praksu same igre. Uz to ide i pauza za doručak, ručak, fizičku aktivnost koja je sastavni deo svakog dana. Nekad je to šetnja, nekad sport na primer fudbal, košarka, bok šta kome prija to ostavljamo njima na volju - kaže Marko Petričić, sportski direktor udruženja „Zero Tenacity".