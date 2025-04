Ovo tržište uskoro bi moglo da dobije još jednog konkurenta, i to – ako je verovati Ilonu Masku – vrlo brzo. On je već za jun ove godine najavio pokretanje Teslinog robotaksi servisa u Ostinu, i biće zanimljivo videti kako će to izgledati. U početku Tesla neće koristiti Cybercab, automobil koji su nedavno predstavili i koji nema ni volan, ni papučice za gas i kočnicu, već postojeće modele Tesle, koje će prilagoditi robotaksi servisu.