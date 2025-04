Ove nedelje obeležena je 20. godišnjica prvog videa ikada postavljenog na YouTube. Snimak se zove "Me at the Zoo", a snimio ga je suosnivač stranice Džaved Karim. Video koji traje 19 sekundi poznatiji je po tome što je bio novitet nego po sadržaju (Karim govori da "slonovi imaju stvarno dugačke surle"), ali ipak je prikupio 355 miliona pregleda.