1. Ne punite uređaj do 100% svaki put

Prva velika greška koju ljudi prave je punjenje telefona ili tableta do punih 100% svaki dan. Iako se ovo čini kao najbolja praksa, to zapravo šteti bateriji na duže staze. Da biste maksimalno očuvali zdravlje baterije, pokušajte da održite punjenje između 20% i 80%. Naravno, to nije uvek moguće zbog posla ili drugih okolnosti, ali što više ostanete u ovom opsegu, to će vam više koristi doneti.