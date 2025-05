Skriveni rizici dodatnih utičnica

Možda vam se čini da nije ništa strašno, ali lančano povezivanje može vaš dom pretvoriti u potencijalno mesto požara. Svaka prenaponska zaštita je napravljena da podnese određeno opterećenje. Kada ih povežete više u niz, ona najbliža zidu preuzima najveći teret. To može dovesti do pregrevanja, iskakanja osigurača - ili još gore, do požara.