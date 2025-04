Još važnije, navodi se da će doći sa značajnim povećanjem kapaciteta VRAM memorije, što je bila problematična tačka kod nedavnih Nvidia lansiranja, poput RTX 5070. To bi moglo značajno poboljšati performanse u zahtevnijim igrama i aplikacijama.

Super osveženje RTX 50-serije

Ovakav potez ne bi bio iznenađenje, s obzirom na to da Nvidia već ima ustaljen obrazac izdavanja unapređenih "Super" verzija koje dolaze kao odgovor na tržišne reakcije. Upravo su te verzije prethodno donele poboljšanja u performansama i memorijskom kapacitetu, što je dodatno učvrstilo njihovu poziciju na tržištu srednjeg i višeg segmenta.

Glasine RTX 5070 Super i RTX 5080

Upotreba 3GB GDDR7 modula

Potencijalni izlazak Super osveženja

Ako dođe do Super osveženja RTX 50-serije, to verovatno neće biti uskoro. Kod prethodne generacije, Nvidia je izbacila RTX 40-serijsko Super osveženje godinu dana nakon izlaska Ada Lovelace GPU-ova. Ako se sličan raspored primeni, Super verzije RTX 50-serije mogle bi se pojaviti oko CES-a 2026. godine, ali mnogo toga može da se promeni do tada.